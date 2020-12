Alweer nieuwe verkiezingen in Israël: vierde stembusgang in twee jaar

Na twee mislukte pogingen om een regering te vormen, had Israël sinds mei een regering van nationale eenheid. Maar een lang leven is die niet beschoren geweest, want de Knesset, het Israëlische parlement, wordt alweer ontbonden.

Bijgevolg krijgt Israël voor de vierde keer in amper twee jaar tijd nieuwe parlementsverkiezingen. De nieuwe verkiezingsdatum die de Israëliërs alvast in hun agenda kunnen schrijven is 23 maart.

Het waren premier Benjamin Netanyahu (foto bovenaan) en minister van Defensie Benjamin Gantz - die normaal gezien eind volgend jaar “Bibi” zou opvolgen als premier - die botsten en elkaar beschuldigden over het uitblijven van een begrotingsakkoord.

Een wetsvoorstel om de Likoedpartij van premier Netanyahu en de centrumalliantie Blauw-Wit van Gantz een week extra de tijd te geven, kwam in het parlement niet verder dan 49 van de 120 stemmen. Bijgevolg wordt het parlement ontbonden en komen er alweer nieuwe verkiezingen.