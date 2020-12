Amerikaanse Congres keurt wet goed die Tibetanen het recht geeft om hun spirituele leider, de dalai lama, te kiezen

China heeft boos gereageerd en spreekt over "inmenging in binnenlandse aangelegenheden". Peking roept VS-president Donald Trump op om de wet niet te ondertekenen omdat anders "verdere samenwerking en bilaterale relaties schade kunnen oplopen". Chinese troepen zijn in 1950 Tibet binnengevallen en China beschouwt Tibet als een eigen regio.

De Tibetaanse regering in ballingschap heeft verheugd gereageerd op de nieuwe wet. De voorzitter van de Tibetaanse regering in ballingschap (in India) Lobsang Sangay spreekt over "een zege voor de strijd voor vrijheid". Sangay heeft in 2011 de politieke leiding van die regering in Dharamsala overgenomen van de dalai lama. Die heeft nu enkel nog een spirituele functie.