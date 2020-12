Oost-Vlaams bedrijf moet nieuwe coronavaccins koel helpen houden: “Verkopen tot 3 keer zoveel supergrote diepvriezers”

De grootschalige vaccinatie is dus ook logistiek een heel complexe zaak. Er is heel wat ondersteunend materiaal nodig, zoals diepvriezers. “Ik weet niet of het gaat lukken en of iedereen in de keten op tijd materiaal zal hebben. Het wordt spannend”, zegt Galliaert nog. Vorige week was er een nog een testdag om te zien of er voldoende materiaal was om de vaccinatie goed op te kunnen starten. Daaruit bleek dat niet alleen diepvriezers een probleem kunnen vormen, ook het gebrek aan speciale handschoenen is nog niet opgelost.