Bert Anciaux over 2020: "Onze rusthuisbewoners weer goesting in het leven geven is grootste uitdaging"

Tijdens de eerst golf kreeg het woonzorgcentrum in de Brusselse deelgemeente zware klappen. "Maart en april waren heel erg. Ik denk dat wij toen één van de eerste woonzorgcentra waren die geconfronteerd werden met covid. Dat was een verschrikkelijke periode die in de kleren kruipt. Hoewel we voorlopig sinds 1 mei geen besmetting meer hebben gehad, gaat die angst nooit helemaal weg", vertelt Anciaux. Het team van het Brusselse woonzorgcentrum zet ook extra in op het mentale welzijn van de bewoners. "We hebben ons animatieteam verviervoudigd. Die mentale gezondheid blijft zo belangrijk. Maar we snakken allemaal naar het vaccin."