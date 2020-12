Blije bewoners in woonzorgcentrum Puurs-Sint-Amands: "Ik krijg als eerste het vaccin"

De pastoor had ook de eer om de bewoner te ontmoeten die als eerste ingeënt zal worden. "De bewoners zijn heel fier. De eerste persoon die ingeënt zal worden is Jos Hermans, een man van 96 jaar. Hij riep naar mij: "Moet je nu wat weten? Ik krijg als eerste het vaccin!" De mensen zijn dus echt wel super blij."

"In onze keuze voor de bewoner die als eerste het vaccin zou krijgen, hebben we ons gebaseerd op iemand die al een zestal jaar bij ons woont", zegt directeur Fred Rogier. "Hij is onze oudste bewoner. Hij heeft altijd zeer strikt alle maatregelen opgevolgd, is heel de periode coronavrij gebleven, hij waakte er zelf mee over dat zijn gezondheid gegarandeerd bleef. En hij staat ook helemaal achter het vaccin."