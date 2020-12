Brand in Blankenbergs appartement  wellicht aangestoken door onderbuur

In de nacht van zondag op maandag brak er een zware brand uit in een appartementsgebouw in de Koning Albert I-laan in Blankenberge. Daar woonde een gezin met 3 kinderen. Nu blijkt dat de brand waarschijnlijk is aangestoken door hun onderbuur.

Het kleine appartementgebouw is recent verkocht en alle bewoners hadden een brief gekregen dat ze binnen de 6 maanden hun appartement moeten verlaten. Daar was de onderbuur van het gezin razend over en in de nacht van de brand heeft hij zijn spullen gepakt en is hij vertrokken. Ondertussen is hij opgepakt. Hij is ook bekend bij de politie voor andere feiten. Het parket onderzoekt de zaak en houdt dus rekening met brandstichting.