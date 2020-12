Brugge lanceert Tinder voor leegstaande panden

Wie op zoek is naar een lief, kan op Tinder swipen tussen verschillende personen. Maar binnenkort kan je ook aan het swipen wanneer je op zoek bent naar een winkelruimte of horecapand in Brugge, want de stad ontwikkelt momenteel een speciale app. “Het zal Space Tinder heten. De naam zegt het zelf: het wordt een app zoals Tinder, maar dan voor lege ruimtes in onze binnenstad. We willen vraag en aanbod beter gaan matchen”, verduidelijkt schepen van ondernemen Pablo Annys (SP.A).