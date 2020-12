Brussel baadt in licht tijdens langste nacht

De kortste dag van het jaar duurde gisteren exact 7 uur, 56 minuten en 20 seconden. Dat betekent dat we ook de langste nacht van het jaar moesten doorkomen. Maar dat hebben ze in Brussel met héél véél licht gedaan. De gemeente Molenbeek had een oproep gelanceerd aan alle Brusselaars, winkels, scholen en verenigingen om hun ramen en etalages met licht te versieren. En dat hebben ze volop gedaan. Zoals buurtbewoner Marc Boutsen: “Mijn partner en ik konden niet wachten om mee te doen. We hebben heel het raam versierd met aluminiumfolie. Zo hebben we alles verknipt en het raam wat vochtig gemaakt zodat het blijft plakken. Dat was één van de 15 tips die in de infobrochure van de gemeente Molenbeek stond.”