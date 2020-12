Burgemeester Lievegem roept op om digitale nieuwjaarsbrief te maken en geeft zelf goede voorbeeld: "Ik geef me uit als liefste kapoen van de gemeente" 

In zijn videonieuwsjaarsbrief zet burgemeester Vermeire enkele vrijwilligers en inwoners in de bloemetjes die tijdens de coronacrisis extra hun best hebben gedaan om de Lievegemnaren te helpen. Ook het eigen gemeentepersoneel krijgt een pluim. "Ik hoop alvast dat veel Lievegemnaars mijn voorbeeld zullen volgen. Ik heb al wat kaartjes gekregen via de gewone post, de eerste digitale nieuwjaarsbrief moet nog in mijn mailbox binnenkomen", lacht Vermeire.