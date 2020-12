Coronaprik voor Joe Biden live te zien op tv: "Niets om je zorgen over te maken", Amerikanen krijgen elk 600 dollar

Tegelijk is gebleken dat bij het vorige steunpakket in het voorjaar heel wat fraude is gepleegd. De verkozen president Joe Biden zegt dat dit nog maar het begin is en dat hij volgend jaar een heel reeks bijkomende maatregelen zal nemen. De coronacrisis heeft de armoedecijfers in de VS enorm doen stijgen. Acht miljoen mensen leven in armoede.