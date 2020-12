Crematorium Hasselt zamelt pacemakers in om ze te recycleren

Voor de crematie worden pacemakers en defibrillatoren altijd verwijderd door een arts, om de beschadiging van de verbrandingsoven in het crematorium te voorkomen. Tot nu toe worden ze daarna weggegooid, en belanden ze bij het restafval. "Een pacemaker bestaat uit een batterij, titanium en uit elektronica en men weet niet juist hoe men dit moet recycleren", zegt Dirk Segers van Euramedics, een bedrijf dat op de campus van UHasselt gevestigd is. Maar soms kan het nog best nuttig zijn. "Wij willen daarom dit product een tweede, duurzaam leven geven door het te verzamelen bij de crematoria."