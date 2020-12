Dubbel zoveel vergeldingsmoorden op journalisten in 2020, minder doden in oorlogszones

Het afgelopen jaar is het aantal vergeldingsmoorden op journalisten meer dan verdubbeld. Het gaat om 21 moorden in vergelijking met 10 vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van het Committee to Protect Journalists (CPJ). Uit diezelfde studie blijkt dat in 2020 3 journalisten gedood zijn in oorlogsgebied. Dat is dan weer het laagste aantal sinds 2000, waarschijnlijk omdat de gevechten in het Midden-Oosten het afgelopen jaar beperkt bleven en journalisten door de pandemie moeilijk konden reizen en minder aandacht hadden voor internationale conflicten.