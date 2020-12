BEKIJK: Eerste "Belgische" militair vrachttoestel A400M landt op luchthaven van Melsbroek

Het toestel is sneller, groter, heeft een groter vliegbereik en kan meer mensen en materiaal vervoeren dan de kleinere C-130. "De A400M moet een game changer worden", zegt Generaal-majoor Thierry Dupont van de Luchtcomponent.

Ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Spanje, Frankrijk en Turkije hebben A400M's in gebruik genomen. Volgens Airbus zijn er al 93 toestellen in gebruik.



Ter vergelijking: de C-130 is al sinds 1956 in gebruik en intussen werden er meer dan 2.500 van geleverd, in tientallen verschillende configuraties.