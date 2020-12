Korpschef Oostende: "Mensen gaan ons echt niet bellen omdat 1 kleinkind te veel bij oma aan de kersttafel zit"

De politie van Oostende zal tijdens de feestdagen extra mensen inzetten op straat: "Om te voorkomen dat er een derde golf komt, of erger, hebben we het aantal patrouilles inderdaad opgedreven", zegt de Oostendse korpschef Philip Caestecker. "Al moet ik zeggen dat we een groot deel van de overtredingen op het spoor komen via meldingen. Vaak bellen buren ons op, omdat er geluidsoverlast is of omdat ze gezien hebben dat er wel heel veel mensen ergens samen zijn. We schatten dan eerst in of die oproep serieus is en of het niet om iets onbeduidend gaat. En dan gaan we al dan niet ter plekke."