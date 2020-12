Nu ook een erg besmettelijke covidmutatie in Zuid-Afrika: moeten we ons zorgen maken?

Dat virussen muteren, is dus heel normaal. De meeste mutaties zijn bovendien "stille mutaties". Het virus is in dat geval een klein beetje veranderd, maar dat heeft geen grote gevolgen voor de mens. Het maakt het virus niet besmettelijker of gevaarlijker.

Sommige mutaties maken een virus wél besmettelijker of gevaarlijker. De combinatie van die twee komt gelukkig minder vaak voor. Meestal wordt een virus besmettelijker òf gevaarlijker, maar niet besmettelijker én gevaarlijker.



Daar is een eenvoudige verklaring voor. "Virussen willen ons niet dood of ziek maken", zegt Van Ranst. "Ze willen enkel zichzelf vermenigvuldigingen. Een virus dat zijn gastheer doodt, doodt ook zichzelf. Het kan zich dan niet verder verspreiden. Daarom zijn de dodelijkste virussen vaak minder besmettelijk."



We weten nog niet hoe het precies zit met de 501.V2-variant in Zuid-Afrika. Is deze stam écht zoveel besmettelijker? Worden effectief meer jongeren besmet? En worden Covid-patiënten vaker ernstig ziek? Het kan allemaal, maar het is nog niet grondig onderzocht.



Er zijn wel aanwijzingen dat 501.V2 besmettelijker is dan andere stammen van het coronavirus. "Ik wil geen doemprofeet zijn, maar het is zeker mogelijk", zegt Piet Maes. "Er circuleerden in Zuid-Afrika al enkele mutaties van het virus. Die zijn nu allemaal samengekomen in één enkele stam en dat is geen goed nieuws. Het woord 'superstam' vind ik wat te alarmerend, maar we moeten dit heel goed opvolgen."

Er zijn volgens Maes geen aanwijzingen dat de nieuwe stam gevaarlijker is dan de al bekende virusstammen. "Daar is geen enkel bewijs voor, al moet ik dat wel nuanceren: een virus dat besmettelijker wordt, zal meer mensen infecteren. In dat geval lopen risicogroepen natuurlijk meer gevaar. Ook zo kan een virus gevaarlijker worden."