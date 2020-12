Franse acteur Claude Brasseur (84) overleden, winnaar van 2 Césars en 1 rally Parijs-Dakar

De Franse acteur Claude Brasseur is overleden, hij is 84 geworden. In een carrière die 60 jaar overspant speelde hij onvermoeibaar in meer dan 110 films, en was tegelijkertijd in Frankrijk actief in talloze theaterstukken en tv-series. Hij kende in 1976 een enorm succes met zijn rol in de film “Un éléphant ça trompe énormément”, waarin hij voor het eerst een homoseksueel personage op een positieve manier neerzette. Ook de sequel “Nous irons tous au paradis” was een hit, ook bij ons. In 1983 won Brasseur als copiloot van de Belg Jacky Ickx de rally Parijs-Dakar.