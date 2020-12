Gevangenisbibliotheek van Oudenaarde wordt onderdeel van stadsblibliotheek

Tot nu toe runnen gevangenen en een bibliotheekmedeweker in Oudenaarde de bib in de gevangenis. Elk boek dat uitgeleend of teruggebracht wordt, moet manueel op de computer ingeven worden. Daar komt vanaf januari verandering in want dan gaat ook de gevangenisbib digitaal. Alle negenduizend boeken in de bib krijgen een label en komen in het systeem terecht. "Via een gemoderniseerd zelfuitleensysteem zullen de gedetineerden uiteindelijk gemakkelijker boeken binnen en buiten de gevangenis kunen ontlenen", zegt Vercamer. Voor het project kan Oudenaarde rekenen op steun van de Vlaamse overheid. De volledige fusie van de gevangenisbib met de gewone stadsbibliotheek zal pas na ongeveer een jaar rond zijn.