Margot Cloet (Zorgnet-Icuro): "In februari moet vaccinatiecampagne in woonzorgcentra klaar zijn"

Het wordt een enorme operatie: de komende weken moeten in Vlaanderen zo’n 200.000 bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra gevaccineerd worden, in heel België zelfs 370.000. Pas daarna volgen de ziekenhuizen en de mensen uit de eerste lijn, huisartsen bijvoorbeeld.

“Wellicht komen eerst de bewoners aan de beurt”, zegt Cloet, “en daarna de medewerkers. “Dat moet weliswaar nog beslist worden, maar we krijgen toch die signalen vanuit de Vlaamse overheid.” Cloet vindt dat logisch, “want die bewoners hebben toch de hoogste mortaliteit.”



Het vaccin is niet verplicht, maar de woonzorgcentra proberen toch zo veel mensen te overhalen om zich te laten vaccineren. “Mensen kunnen zelf kiezen of ze willen. Eén derde lijdt aan dementie, en dus moeten anderen in hun plaats beslissen. Maar we hopen dat de dekkingsgraad zo hoog mogelijk is. Daarom doen we hard ons best om iedereen te informeren en sensibiliseren.”

Cloet noemt de operatie “een hele klus”, maar denkt wel dat alles gaat lukken.