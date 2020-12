Jos Hermans (96) krijgt als eerste Vlaming vaccin: "Blij dat ik spuit krijg, ik wil 100 worden"

Maandagochtend om 11 uur starten in het woonzorgcentrum in Puurs de vaccinaties. In de namiddag komen alle medebewoners van Jos Hermans die aangegeven hebben ook een vaccin te willen aan de beurt. Ook in woonzorgcentra in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) en Bergen (Wallonië) worden er vanaf maandagochtend 11 uur mensen gevaccineerd.