Kerk in Haacht wordt deels omgebouwd tot kinderopvang: "Kerk is groot genoeg"

De kerk is groot genoeg om plaats te maken voor buitenschoolse kinderopvang”, zegt Walter Lambert, de voorzitter van de kerkfabriek. “Die opvang gebeurt nu in containers die naast de kerk opgesteld staan, maar die zijn aan vervanging toe. En in plaats van die containers te vervangen, kunnen we beter de plaats gebruiken die we hebben in de kerk. Er zal een gebouwtje in de kerk komen, dat ongeveer uit één vierde zal bestaan van de plaats waar de gelovigen normaal zitten. Er blijft dus nog voldoende plaats voor erediensten, begrafenissen, huwelijken of wat dan ook.”

De provincie Vlaams-Brabant geeft 60.000 euro subsidie voor de bouw van de nieuwe kinderopvang. Alles moet normaal klaar zijn tegen Pasen 2022.