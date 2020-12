Kortenaken laat alternatief nieuwjaarszingen toe

In Kortenaken wil de gemeente de kinderen een alternatieve versie van het nieuwjaarszingen aanbieden. Ze mogen wel niet aanbellen, de mensen mogen geen deuren openen. "Maar toch willen we de kinderen een alternatief bieden", zegt schepen van jeugd Griet Vandewijngaerden. "We zouden het tof vinden dat de kinderen in gezinsverband of met buurjongens of -meisjes een liedje kunnen zingen, een dansje doen of een tekening achterlaten bij de buren. Die buren mogen dan aan hun voordeur of aan de stoeprand een mandje zetten met snoepjes waaruit de kinderen dan kunnen kiezen", zegt de schepen nog. Dezelfde regels gelden ook voor het driekoningenzingen op 6 januari.