"Het Journaal" toonde hoe 2 jongens die samen in de wagen zaten een coronaboete kregen, was die terecht?

We steken ons licht op bij de Coronalijn 1700. Daar krijgen we te horen dat de bovenstaande regel niet klopt. Volgens de man aan de telefoon zou je enkel de regel van 1,5 meter mogen laten vallen wanneer je met je gezin in de wagen zit.

Ook in het ministerieel besluit dat de coronamaatregelen regelt, is niets te vinden over het aantal personen in een privévoertuig. In het besluit staat alleen: “De leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen verplaatsen” (ministerieel besluit van 29 november, Artikel 15 §2).

De perslijn van de federale politie brengt evenmin soelaas over de juridische grond voor de boete. Hoe zit het nu?