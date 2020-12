Lede bouwt nieuw dienstencentrum en seniorenflats 

Aan de overkant van de straat van het Markizaat, staat een oud leegstaand rusthuis, Villa Letha. Dat moet een multifunctioneel gebouw worden waar de kunstacademie, de buitenschoolse kinderopvang en het Huis van het Kind in komen.

De Leedse oppositie vindt het jammer dat er een stuk groen verdwijnt in het centrum van de gemeente. Maar, zegt de schepen, de zone is bestemd om er zaken van openbaar nut op te bouwen en errond is een parkzone, wat net goed is voor de senioren dat ze daarvan kunnen genieten.

In 2022 starten de werken voor het dienstencentrum en de flats. De woonmaatschappij Denderstreek neemt de kosten van de flats op zich, 700.000 euro van zorgsite is voor rekening van gemeente, maar er komen 40 tot 60% subsidies voor.