Leuvense onderzoekers vinden manier om chips minder vet te maken (maar dat heeft ook een keerzijde)

De Pringles-chips die op dit moment in de winkelrekken liggen, bevatten 33 procent vet, goed voor 540 kcal per 100 gram. Het onderzoeksteam kon dat percentage naar beneden halen tot 21 procent, goed voor 479 kcal per 100 gram.

Enkel nog chips maken uit aardappelvlokken met korte glucoseketens, lijkt dus een eenvoudige oplossing. Enige nadeel van deze chips is dat ze ook minder krokant zijn. Of de consument dat door de vingers zal zien, valt nog af te wachten, klink het. De fabrikant, die een fabriek heeft in Mechelen, zal er nog dus nog verder mee aan de slag moeten gaan als ze meer “light”-Pringles willen maken.