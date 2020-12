LIVEBLOG - Gemiddeld aantal besmettingen stijgt trager, Cloet: "Ten laatste februari vaccinatie in woonzorgcentra rond"

Nederland, Soedan en enkele Midden-Amerikaanse landen schorten voorlopig alle passagiersvluchten op uit Zuid-Afrika. Daar is al een tijd een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken die lijkt op de variant in het Verenigd Koninkrijk.



“De variant is twee maanden geleden ontdekt en het lijkt erop dat hij ook besmettelijker is. Op dit moment komt hij het meest voor, in 9 op de 10 besmettingen”, zegt correspondente Elles van Gelder op Radio 1. “Het zijn vooral jongeren die nu besmet raken. In Zuid-Afrika is het nu zomer en de jongeren hebben massaal gefeest aan het eind van hun schooljaar.”



De wetenschappers wisten het al, maar het publiek is pas dit weekend ingelicht. Het land is met meer dan 930.000 besmettingen zwaar getroffen. Toch neemt de overheid geen erg ingrijpende maatregelen, ook al komen de feestdagen eraan. De Zuid-Afrikanen maken zich meer zorgen over de economie dan om het virus zelf. Miljoenen mensen zijn hun job kwijt en er wordt gevreesd dat door het reisverbod de gevolgen voor het toerisme enorm zullen zijn.



