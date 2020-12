Man uit Oud-Turnhout veroordeeld voor partnergeweld. Vrouw had zich naakt verstopt in een kerk

Op 15 augustus 2020 slaat en stampt een dertiger uit Oud-Turnhout zijn vrouw meerdere malen bij hen thuis. Zij vlucht weg van het geweld, naar een parking in de buurt. Wanneer ze daar nog een paar stampen van haar echtgenoot krijgt, zoekt ze heil in een kerk. Maar ook daar volgt de man haar, is hij gewelddadig en bijt in haar hand. Ze wordt uiteindelijk naakt aangetroffen achter de doopvont.



De man heeft nu een boete van 480 euro gekregen en moet zich twee jaar lang aan bepaalde voorwaarden houden, anders moet hij toch nog tien maanden naar de cel.