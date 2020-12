Mechelen pakt roekeloze fietskoeriers aan

Mechelen lanceerde enkele jaren geleden al een actieplan om zogenoemde "pizza cowboys" aan te pakken. Er zijn intussen meer en meer koeriers van afhaalmaaltijden - zeker in coronatijden - en dus schakelt de stad een versnelling hoger. De fietsen en bromfietsen van de deelnemende afhaalrestaurants krijgen nu een unieke code zodat opsporen gemakkelijker is.

"De bedoeling is helder: geen kliksysteem, geen heksenjacht, wel overlast en onveilig rijgedrag bij leveringen van warme maaltijden voorkomen. De ondernemers van de afhaalrestaurants zijn daarin trouwens onze bondgenoot. De voorbije weken bleek al snel dat ook zij vragende partij zijn voor een soortgelijk systeem”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Arshad Hussein heeft een kebabzaak in de Keizerstraat en is een van zestien deelnemende zaken. "Vaak gaat het erom dat de fietskoeriers niet op tijd stoppen of door het rode licht rijden. Dit systeem is zeker een stap in de goede richting".

Niet alleen de politie kan de codes gemakkelijk noteren, wie aangifte wil doen van onveilig rijgedrag van maaltijdkoeriers kan de code ingeven op een meldformulier of de website van de stad Mechelen. Er wordt dan contact opgenomen met de zaakvoerder om de koerier in kwestie bij te sturen. Lukt dat niet, dan kan de politie optreden.

De eerste fietsen en bromfietsen zijn al gelabeld en rijden intussen rond. De komende weken volgt de rest. In totaal zullen ongeveer 34 elektrische fietsen en 24 brommers een sticker krijgen.