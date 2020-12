Winkelketen Mega World (opvolger van Blokker in België) is failliet, 650 mensen verliezen hun baan

Begin oktober komt de directie met een herstelplan, dat focust op kostencontrole. Er zouden geen winkels sluiten en geen gevolgen zijn voor het personeel. Mega World vraagt bescherming tegen de schuldeisers, maar de rechtbank gaat daar niet op in. Wel stelt de rechtbank twee bewindvoerders aan die moeten nagaan of een doorstart mogelijk is. Die stellen vorige maand dat de winkelketen geen toekomst meer heeft en ze vragen het faillissement aan. "Het afgelopen jaar, onder leiding van Dirk Bron, was er een echt wanbeleid", zegt Marc Jacobs van ACV Puls. "Er werden weinig cijfers doorgespeeld aan de ondernemingsraad. Op het moment dat de jaarrekening moest voorgelegd worden, maakte de revisor er brandhout van en nam hij ontslag. Dat is ongezien. Toen hebben we het gerecht ingeschakeld." Het parket onderzoekt sindsdien of Dirk Bron fraude heeft gepleegd.