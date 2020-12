Na Puurs volgt vaccinatie in woonzorgcentra in Leuven, Wezembeek-Oppem, Binkom en Rotselaar: "Mooi kerstcadeau"

De directeur van woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem is voorzichtig enthousiast. "Als het waar is en als alles doorgaat, dan is dit een heel mooi kerstgeschenk", zegt directeur Jean-Paul Van Dam.

"Er is wel nog geen officiële communicatie van het agentschap dus het is nog even afwachten. Maar we zijn er klaar voor. Wij hebben zeer bekwame verpleegkundigen en samen met onze arts gaan we dit tot een goed einde brengen."