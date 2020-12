Nieuwe uitkijktoren in Hasselt werpt blik op geschiedenis: "Kraters van bommen zijn nu poelen in een natuurgebied" 

“Het uitkijkplatform kadert in een groter project dat gerealiseerd wordt in dit natuurgebied. “Vorig jaar breidde het gebied uit met een aangewend hooiland en kreeg de educatieve poel een vlonder in functie van wateronderzoek met jongeren”, vervolgt de voorzitter van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven. “Binnenkort zal de omgeving van het uitkijkplatform verder ingericht worden met een fietsenparking. Maar ook de wandelvoorzieningen zullen verbeterd worden. Bovendien zullen de vrijwilligers van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven er alles aan doen om de biodiversiteit van dit gebied te bescheuren en de bezoeker volop te laten meegenieten.”