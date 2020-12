Omwonenden luchthaven van Zaventem vrezen nachtelijke "vaccinvluchten"

Nog vijf dagen en dan worden in heel Europa de eerste coronavaccins toegediend, een goeie zaak voor de volksgezondheid al vrezen de omwonenden van Brussels Airport dat het ook een nadeel zal hebben. Een groot deel van de vaccins wordt bij Pfizer in Puurs gemaakt en van daaruit worden ze verspreid over Europa en de rest van de wereld. Dat gebeurt via onze nationale luchthaven in Zaventem.