Onbegrip in Vlaams-Brabant na wijziging vaccinatie-afspraken: "Gemaakte afspraken moet je nakomen"

Vanmorgen klonk het dat naast Puurs-Sint-Amands nog vier woonzorgcentra in Vlaams-Brabant mee de spits zouden afbijten bij de start van de vaccinatiecampagne in ons land: eentje in Wezembeek-Oppem, eentje in Leuven, eentje in Rotselaar en eentje in Binkom. Vanmiddag blijkt dat alleen de instelling in Puurs-Sint-Amands volgende week aan de beurt komt. Blijkbaar waren er klachten vanuit andere provincies.