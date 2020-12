Organisatoren Dodentocht lanceren wandeluitdaging voor het goede doel

De Dodentocht in Bornem kon door het coronavirus dit jaar niet doorgaan. Daarom lanceerde de organisatie een uitdaging voor de zomer. De bedoeling was dat ze 100 kilometer moesten wandelen in een maand tijd. Meer dan 17.000 mensen namen hier aan deel.

Omdat het zo’n succes was, besloot de organisatie een nieuwe uitdaging te lanceren: de Warmste Winterchallenge. Het is de bedoeling om opnieuw 100 kilometer te wandelen. Dit keer mag je de kilometers spreiden vanaf nu tot en met eind maart. “Je mag ook altijd meer wandelen als je dat wil”, zegt Ilse Robyn van de Dodentocht. “Daarnaast kan je je ook altijd laten sponsoren. Dat geld kan je dan doneren aan een goed doel naar keuze.”