Pianist-componist Jef Neve: "Online concerten zijn een blijver"

De online concertjes die Jef Neve eerst dagelijks, nu nog twee keer per week, geeft, zijn ook een hart onder de riem voor heel wat luisteraars. Zo zei radio 2 luisteraar Veronique, die net naar Oostende was verhuisd en door corona haar job verloor en alleen zat zonder sociale contacten: "De online concertjes van Jef Neve zijn een lichtpunt voor mij."

"Mijn manager en ik hebben snel actie genomen toen we doorhadden dat live concerten door corona een hele tijd niet meer door zouden kunnen gaan. Het klassieke model, plaatje uitbrengen en de concertzalen afgaan, dat ging niet werken. We zijn meteen online dingen gaan doen en hebben apparatuur aangekocht zodat het technisch beter klinkt. Ik denk dat we in de toekomst naar een hybride model gaan waar er naast een gewoon optreden op een podium ook een livestream wordt aangeboden, omdat er meer mensen van kunnen genieten", zei Neve. "Het is bovendien heel fijn dat mensen via de chatbox hun reacties kwijt kunnen. Zelfs bij online optredens, kan je je dicht bij je publiek voelen."

Zijn grootste kerstwens? "Elke dag wandelen en knuffelen met mijn twee petekindjes, maar dat kan nu niet door corona. Een goeie tweede: dat we zeker in de Paasvakantie op vakantie kunnen. Om in Toscane wijn te gaan proeven", aldus een enthousiaste Jef Neve bij radio 2 Antwerpen.