Politie Dendermonde houdt extra toezicht tijdens Wereldbeker veldrijden: "Komen kijken is nog steeds verboden"

Zondag zakken wereldtoppers Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert en co af naar Dendermonde, waar voor de eerste keer een van de ritten van de Wereldbeker veldrijden zal plaatsvinden. Tijdens het event zal de politie van Dendermonde extra toezicht houden, want door de coronamaatregelen mag er geen publiek aanwezig zijn. "Het is een uniek evenement voor Dendermonde" begint korpschef Patrick Feys. "We hadden graag veel volk ontvangen, maar dat is in deze tijden natuurlijk niet mogelijk. Daarom zullen we extra inspaningen leveren om te vermijden dat er toch mensen komen kijken, want dat is nog steeds verboden.”

De politie sluit zondag alle grote toegangswegen in Dendermonde af en zal extra controleren langs het parcours, zodat stiekeme toeschouwers gevat kunnen worden. "Het heeft eigenlijk geen zin om af te komen, we hebben voldoende manschappen ter plekke.", zegt Feys. “De beste raad die ik kan geven: kijk naar het prachtige parcours via de televisie. De hele rit wordt uitgezonden op nationale televisie, dus de beste beelden zullen op de buis te zien zijn”, lacht hij nog.