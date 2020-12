Groep priesters wil kerstviering afdwingen via Raad van State: "We moeten mensen nu hoop geven"

Maar voor alsmaar meer mensen komt die hoop te laat. “Vorige week hebben we een meisje begraven van 16. Ze had zelfmoord gepleegd. De coronamaatregelen waren te hard voor haar. We horen dat er hier in Brussel ook mensen zelfmoord plegen in rusthuizen. We moeten die mensen hoop geven en natuurlijk moeten we rekening houden met de sanitaire maatregelen. Maar in een grote kerk kan er makkelijk meer dan 15 man binnen.”

“Wij helpen mensen”, zegt Leroy. “Dokters die een nog strengere lockdown vragen, moeten beseffen dat wij mensen helpen om niet in een depressie te belanden. Wij maken contact met de mensen die lijden. Als we niet opletten wordt de derde golf een psychiatrische golf, want mensen krijgen het alsmaar moeilijker.”