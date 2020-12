Profvoetballers van Cercle Brugge betrapt op lockdownfeestje met meer dan 20 man

De Cercle-speler die het feestje organiseerde was net 22 geworden. Hij had 21 mensen uitgenodigd bij hem thuis, waaronder 2 collega's van zijn ploeg. De politie kwam het feestje op het spoor na klachten van buren over nachtlawaai. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is verontwaardigd: "De vaststelling gebeurde om 01.00 uur 's nachts. Ik veronderstel dat die mensen niet van plan waren daar allemaal te blijven slapen, dus gingen ze ook nog eens het uitgaansverbod overtreden. De voorzitter van Cercle Brugge liet me al weten dat de club onderzoekt of er sancties kunnen genomen worden tegen de spelers."