Gerechtelijk rapport: ingestorte Morandi-brug in Genua "amper gecontroleerd en onderhouden"

De Morandi-snelwegbrug in Genua stortte op 14 augustus 2018 in. Zoals elke dag raasde op dat moment heel wat verkeer over de brug. Verschillende voertuigen stortten mee de dieperik in. 43 mensen overleefden de ramp niet.

De oorzaak van de ramp was al eerder duidelijk: een slecht ontwerp, slecht gebouwd en nalatigheid na de bouw. Nu staat het nog eens zwart op wit in een 400 pagina's tellend gerechtelijk rapport, geschreven door technische adviseurs in functie van het proces dat momenteel aan de gang is.