Record voor Natuurhulpcentrum in Oudsbergen: “Dit jaar al 11.000 dieren opgevangen”

De 11.000ste patiënt was een putter, een distelvink die in beslag was genomen bij een illegale kweker. Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum: “Het is een heel mooi vogeltje, met een mooi rood kopje. En dat maakt ze gegeerd in het milieu. En als ze dan in beslag genomen worden, komen ze naar ons om te revalideren." Het vogeltje stelt het intussen prima en zal binnenkort worden vrijgelaten in een geschikt gebied.