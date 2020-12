Rusland roept Europese ambassadeurs op het matje over sancties na moordpoging op dissident Navalny

De relaties met Europa zullen dan wellicht ook niet meteen verbeteren. Er zijn al een resem sancties naar aanleiding van de bezetting van het Oekraïense schiereiland Krim en het oosten van Oekraïne en nu dus Navalny.

De komende machtswissel in de Verenigde Staten waar president Donald Trump plaats moet ruimen voor de Democraat Joe Biden die veel kritischer staat tegenover Moskou, belooft wellicht niet veel goeds voor Rusland, zeker nu in de VS de twee grote partijen in de VS woest zijn over de grote cyberaanval op computersystemen van de Amerikaanse overheid waarvoor Rusland de schuld krijgt. Bovendien zal na de woelige transatlantische relaties tussen VS-president Trump en Europa met Joe Biden wellicht de eenheid in het Westen tegenover Rusland hersteld worden.