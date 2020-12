Slagerij in Sint-Lenaarts organiseert drive-in: "De gemeente gaat het verkeer omleiden"

De feestdagen komen eraan en de laatste inkopen worden gedaan, maar dat is in deze tijden niet zo vanzelfsprekend. Doordat er maar een beperkt aantal klanten binnen mogen, moeten de andere klanten vaak wachten in de regen of in de koude. Heel wat ondernemers proberen dat wachten aangenamer te maken. Bij slagerij Verstappen kan je nu dus bij de drive-in je kerstbestellingen ophalen.