Staking bij De Lijn gaat tweede dag in: "Meer chauffeurs aan het werk dan gisteren"

De staking is vanochtend het best voelbaar in de provincie West-Vlaanderen. "Daar rijden beduidend minder bussen en trams dan gisteren het geval was", zegt Van der Sype.

In Antwerpen stad - waar gisteren maar een kwart van de voertuigen uitreed - gaat het beter dan gisteren. Daar zijn de helft van de voertuigen uitgereden.

In de rest van Vlaanderen is de situatie ook verbeterd tegenover gisteren. In Limburg rijdt zo'n 70 procent van alle bussen, in Gent 60 procent. Het streekvervoer in Oost-Vlaanderen rijdt bijna volgens de normale dienstregeling met af en toe een rit die uitvalt.