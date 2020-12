Steenkooltekort legt fabrieken, verlichting en stroomvoorziening voor miljoenen Chinezen stil

Tegelijk is het winter en stijgt de vraag naar steenkool en elektriciteit voor verwarming. Dat is normaal, maar er zijn nu enkele speciale factoren. Zo heeft China een boycot afgekondigd tegen de invoer van steenkool vanuit Australië en liggen een aantal schepen met kolen rond te dobberen in zee.

Peking maakt zich sterk dat dat niet de belangrijkste reden is en dat Australië slechts enkele procenten marktaandeel heeft. Volgens The Financial Times zou dat in grote industriegebieden echter 10 procent en bovendien is de kolen uit Australië kwalitatief erg energierijk en geeft cdie meer warmte dan andere soorten. De afwezigheid van Australische kolen heeft wel de prijzen van andere steenkool, waaronder die uit de grote eigen productie, de hoogte ingejaagd. De krant The New York Times citeert het goederendatacenter S&P Global Platts dat stelt dat de prijzen voor steenkool met hoge energie in China op vier weken tijd bijna verdubbeld zijn.