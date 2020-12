Tele-Onthaal Limburg klaar voor een drukke eindejaarsperiode

Bij Tele-Onthaal Limburg rinkelt de telefoon bijna voortdurend, vooral tijdens de avond. Het is al sinds de uitbraak van de coroncrisis in het voorjaar druk bij Tele-Onthaal, tijdens de zomermaanden was het even rustiger, maar sinds de tweede lockdown komen er opnieuw heel wat hulpvragen binnen.

De problemen waarvoor mensen bellen zijn niet anders dan in meer gewone tijden. Het gaat om familiale problemen, financiële beslommeringen, problemen rond verslaving of vragen rond opvoeding. "Intussen zijn daar vragen bijgekomen die specifiek met corona te maken hebben" zegt Patricia Hemelaer van Tele Onthaal Limburg. " Het gaat dan bijvoorbeeld over angst voor besmetting, eenzaamheid, heel wat vragen ook over het virus zelf, over de maatregelen en - sinds kort - ook over het vaccin."