Televisieprogramma "De Container Cup" wint de Ha! van Humo

Humo meldde het nieuws maandagavond en presentator Pedro Elias bevestigde het daarna live op de radio tijdens "De Warmste Week" op Studio Brussel. In "De Container Cup" van Woestijnvis gingen Elias en Wesley Sonck middels een alternatieve zevenkamp coronaproof op zoek naar de strafste omnisporter van het land. Het programma was volgens Humo "een schaars lichtpunt tijdens de eerste lockdown en het ultieme bewijs dat corona naast dood, verderf en 'The masked Singer' ook af en toe iets moois wist te baren". De makers van het programma werden beloond met bloemen, 3 virtuele kussen van Guy Mortier en een cheque ter waarde van 5.000 euro.

"2020 was geen jaar als een ander", luidt het in het juryrapport. "Mensen werden ziek, en ook de buis bleef allesbehalve gespaard van symptomen. Maar waar dorheid heerst, bloeit originaliteit des te feller, en plots kon niemand nog om 'De container cup' heen. Aan de grondslag ervan lag een onmiskenbaar origineel idee, alleen maar sterker geworden in wat een historisch korte brainstormfase geweest moet zijn. Het resultaat was een uit de band en, in het geval van Erik Van Looy, ook uit de kom springend programmaatje, dat op eigen kracht bewees dat een eenvoudig idee niet vanzelf simpel is."

"Boven dat alles uit stak misschien wel de voornaamste troef van 'De container cup': een disfunctioneel tweespan presentatoren die net in hun aangeboren incompatibiliteit een samenwerkingsverbond aangingen dat nu eens concurrentieel bekvechtend, dan weer broederlijk gierend afstak tegen de faux oprechtheid en de imitatiebonte avonden die vandaag de dag met alsmaar minder weerstand uitzendtijd lijken te vinden", aldus de jury.

Vorig jaar won de Canvasreeks "Terug naar Rwanda" de Ha! Van Humo.