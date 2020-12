Tv-Coryfee Paula Sémer (95) heeft nog wel wat vragen, maar: "Ik laat me zeker inenten met het coronavaccin"

Sémer: "Ik heb daar wel enorm over nagedacht, omdat ik geloof in de natuurlijke weerstand in ieder mens. En ik tracht die weerstand ook aan te sterken, in de mate van het mogelijke. Met plantjes en zo, een beetje alternatief. Maar ik denk bij COVID-19, dat daar geen kruid tegen gewassen is. Daar moeten we een vaccin voor hebben, en ik ga het dus laten doen."