Uitbraak in Chileense militaire basis op Antarctica

Antarctica was het enige continent dat nog niet getroffen was door de pandemie.

"36 mannen hebben positief getest op COVID-19, onder wie 26 militairen en 10 burgers die onderhoudswerken uitvoerden op de basis", aldus het leger in een persbericht.

De uitbraak zou er gekomen zijn na een recent bezoek van een Chileens marineschip aan de basis tussen 27 november en 10 december.

Antarctica was tot dusver een van de weinige gebieden in de wereld waar nog geen enkel geval van besmetting met het coronavirus gedetecteerd was.