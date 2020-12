Viaduct van Vilvoorde wordt gerenoveerd: “Alles aan doen om er het viaduct van de toekomst van te maken”

“Het viaduct is in goede staat”, benadrukt Struyf. “Wel is het zo dat als het zijn levensduur van 100 jaar wil bereiken, dat er dan verstevigingen nodig zijn, en dat we wel eens een grondige renovatie moeten doen. Wat niet abnormaal is voor zo’n kunstwerk na ruim 40 jaar.” Om het verkeer niet teveel te belasten, zullen de werken ook vooral gebeuren in verkeersluwe periodes zoals bijvoorbeeld de zomer. “Het verkeer zal in verschillende periodes hinder ondervinden. We gaan zowel de onderkant, de binnenkant als de bovenbouw van het viaduct aanpakken en die werken zullen voor het verkeer niet altijd zichtbaar zijn.”