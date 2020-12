Vlaanderen bouwde 31 nieuwe windturbines, maar dat is niet genoeg

Dat Vlaanderen de doelstelling niet haalt heeft te maken met de vele beroepsprocedures tegen windmolenparken. Er zijn er veel, én ze duren bijzonder lang. Dat zegt Bart Bode, van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA).

“Men dient het ene na het andere beroep in tegen eenzelfde vergunning: eerst over het geluid, dan bijvoorbeeld over de slagschaduw. Zo komt het dat het lang duurt voor we effectief windparken kunnen bouwen.”

Net nu heeft Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) een windplan klaar, met de bedoeling het aantal turbines op te voeren. Zij wil meer turbines in havengebieden, en langs het Albertkanaal. Ze wil ook verouderde turbines laten afbreken en vervangen door nieuwe, met een hoger vermogen.