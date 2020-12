Gekluisterd aan ons scherm: Vlamingen keken gemiddeld 7 uur televisie per dag tijdens lockdown

"Nu we massaal thuis zitten is het ook logisch dat de televisie sneller en vroeger aangaat bij onze klanten", vertelt Dieter Nieuwdorp. "Zowel lineaire televisie als streaming zagen we de afgelopen maanden toenemen, en dan vooral in de maanden waarin alle hobby’s en activiteiten wegvielen voor velen. Ook voor de komende feestdagen verwachten we dat deze platformen meer dan andere jaren gebruikt zullen worden. Nu we geen familie kunnen uitnodigen, is de kans groot dat we meer televisie zullen kijken met het hele gezin.”